В ЮАР город Брандфорт переименовали в честь супруги Нельсона Манделы

ПРЕТОРИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Город Брандфорт в провинции Фри-Стейт переименован в Винни Мандела в честь борца с апартеидом и второй жены Нельсона Манделы. Об этом сообщил в субботу местный телеканал eNCA со ссылкой на решение министра спорта, искусства и культуры ЮАР Нати Мтетвы.

"Переименование города проведено на основе закона о Совете по географическим названиям Южной Африки, - отметил он. - Очень важно, чтобы наши географические названия отражали историю и великих людей страны".

Город Брандфорт, численность населения которого составляет немногим более 3 тыс. человек, был основан в 1866 году. Он получил свое название в честь Йоханнеса Бранда, четвертого президента независимой бурской республики Оранжевое свободное государство, основанной в 1854 году. В Брандфорт была перенесена столица этой республики во время второй англо-бурской войны (1899-1902). В эпоху апартеида Винни Мандела жила в Брандфорте в ссылке с 1977 по 1985 год. Винни была супругой Нельсона Манделы 38 лет, их брак был расторгнут в 1996 году. Винни Мандела умерла в апреле 2018 года.

Изменение названия города стало очередным в кампании по переименованию, которая идет в стране. В феврале шестой по размеру город ЮАР - Порт-Элизабет - получил новое официальное название - Гкеберха.