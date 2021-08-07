В Красноярске из-за лесных пожаров на трое суток ввели режим "черного неба"

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", объявлен в Красноярске на трое суток, до вечера вторника, из-за задымления, вызванного лесными пожарами в Якутии. Предприятия обязаны уменьшать выбросы, сообщили в субботу в министерстве экологии и рационального природопользования края.

Задымление зафиксировано в 392 населенных пунктах 17 муниципальных образований края, в том числе в Красноярске, Норильске и Зеленогорске. В краевом центре и его окрестностях в воздухе присутствует запах гари, видимость на дорогах под Красноярском из-за дыма местами составляет несколько сотен метров. Управлением Роспотребнадзора выявило превышение гигиенических нормативов по содержанию взвешенных веществ в воздухе Красноярска.

"По информации Среднесибирского УГМС, режим первой степени будет действовать в Красноярске с 17:00 (13:00 мск) 7 августа 2021 года до 17:00 (13:00 мск) 10 августа 2021 года. В федеральном ведомстве отмечают, что введение НМУ связано с задымлением, которое фиксируется в регионе из-за лесных пожаров в Якутии <...>. В этот период все предприятия обязаны уменьшать выбросы в атмосферный воздух. В их адрес уже направлены соответствующие письма", - сообщили в министерстве.

Инспекторский состав министерства совместно с передвижной эколабораторией патрулируют улицы города и выявляют несанкционированные источники загрязнения атмосферного воздуха. В ходе рейдов инспекторы уделят повышенное внимание предприятиям, которые стоят на особом контроле в ведомстве.

Во вторник администрация Эвенкии сообщала, что крупные населенные пункты района - Тура, Байкит и Ванавара - окутаны плотным дымом из-за пожаров в Якутии. В пятницу задымление было зафиксировано в 87 населенных пунктах региона из-за пожаров в Якутии, которая является одним из самых пожароопасных субъектов РФ. В этом регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.