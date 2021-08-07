{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госпитализированные с поезда на Кубани дети и сопровождающие ехали из Карелии

Дети ехали на отдых через турфирмы организованной группой

ТАСС, 7 августа. Госпитализированные с поезда с подозрением на кишечную инфекцию 19 детей и двое сопровождающих следовали из Карелии. Состояние детей удовлетворительное, сообщили в субботу в пресс-службе министерства образования и спорта республики.

На эту тему

"Сегодня в Краснодарском крае 19 детей из Карелии сняты с поезда Мурманск - Адлер с подозрением на кишечную инфекцию. Дети ехали на отдых через турфирмы организованной группой. Семь детей и сопровождающий находятся в инфекционном отделении ЦРБ города Белореченск, 12 детей и сопровождающий в ЦРБ Апшеронск. Состояние детей удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе.

Ситуацию на личном контроле держит глава регионального министерства, добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияКраснодарский крайКарелия
Исаев назвал примером "сверхэксплутации" предложения депутата от КПРФ по рабочей неделе
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев ранее заявил, что необходимо думать не о сокращении рабочей недели, а о ее увеличении, чтобы "вытащить страну из разрухи"
Читать полностью