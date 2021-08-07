Путин поздравил российских синхронисток - олимпийских чемпионок в групповых упражнениях

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил спортсменок российской сборной по синхронному плаванию, победивших в групповых соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

Российские синхронистки в шестой раз подряд выиграли золото Олимпиады в группе

"Вы блестяще продолжили замечательные традиции отечественной школы синхронного плавания, выступили поистине триумфально, не оставили своим соперницам ни единого шанса на успех", - говорится в телеграмме.

Отдельно Путин поздравил Светлану Ромашину, которая в седьмой раз завоевала золотую олимпийскую медаль. "И конечно, особые, самые теплые поздравления - Светлане Алексеевне Ромашиной, которая сегодня стала семикратной олимпийской чемпионкой. Это - уникальное, непревзойденное достижение в мировом синхронном плавании", - говорится в поздравлении.

Сборную России представляли Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. Ромашина и Колесниченко ранее в Токио победили в соревнованиях дуэтов. Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой, она является самой титулованной синхронисткой в мире.