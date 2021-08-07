В УрФО вакцинировали от коронавируса 3 млн человек

ТЮМЕНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Медики Уральского федерального округа привили первым компонентом вакцины от коронавируса более 3 млн человек. Для достижения коллективного иммунитета нужно привить еще 2,7 млн человек, сообщил в субботу на пресс-конференции полпред президента РФ в округе Владимир Якушев.

"1 компонент - 3 008 391. 2 компонент - 2 404 374", - говорится в представленной инфографике. В УрФО привито 52,6% населения от плана. Якушев уточнил, что привить для достижения 60% будет "сложно сделать до 1 сентября".

Процент вакцинированных первым компонентом ниже в Челябинской и Свердловской областях - 44,2% и 46,4% от плана. В числе лидеров Тюменская область - 71,8%. В ХМАО показатель составляет 65,1%, в ЯНАО - 61,8%, в Курганской области - 55,4%. Якушев подчеркнул, что вакцины стало приходить больше, поставки стали системнее, темпы вакцинации выросли. Появилась проблема - много желающих привиться новыми видами вакцин, которых не так много.