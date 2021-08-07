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Гидрометцентр прогнозирует пыльные бури в Калмыкии 7 и 8 августа

По словам Романа Вильфанда, пыльные бури в регионе ожидаются из-за иссушенной почвы после жары

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Пыльные бури ожидаются в Калмыкии с 7 по 8 августа. Ветер будет достигать 18 м/с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу.

"В Калмыкии прогнозируется пыльная буря 7 и 8 августа. Ветер будет наблюдаться до 15-18 м/с", - сказал он.

По словам Вильфанда, пыльные бури в Калмыкии ожидаются из-за иссушенной почвы после жары. "Там был уже период примерно две недели назад, когда были сильные осадки, нехарактерные для Калмыкии, затем опять установилась жаркая погода. Почва очень иссушена сейчас", - отметил метеоролог.

Пыльная буря - перенос ветром большого количества пыли с земной поверхности в атмосферу.

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