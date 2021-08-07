Прибывших в Мурманск из-за рубежа обязали представить тесты на коронавирус за четыре дня

ТАСС, 7 августа. Власти Мурманской области обязали россиян, прибывающих в регион из-за рубежа, размещать информацию о результатах тестирования на коронавирус на портале государственных и муниципальных услуг в течение четырех дней. Соответствующие изменения внесены в правила, обязательные для исполнения в регионе, сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

"Постановлением правительства Мурманской области номер 549-ПП от 6 августа 2021 года вносится ряд изменений в установленные в связи с пандемией COVID-19 правила поведения, обязательные для исполнения гражданами, находящимися на территории Мурманской области. В частности, для граждан России, прибывающих на территорию Мурманской области с территорий иностранных государств, устанавливается четкий срок размещения информации о результатах теста на коронавирус на Едином портале государственных и муниципальных услуг - четыре дня. Ранее срок предоставления сведений законом не оговаривался", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для детей и подростков до 18 лет при заселении в гостиницы и иные объекты туристической инфраструктуры региона в сопровождении родителей отныне "не потребуется наличие сертификата о прививке, справки о наличии антител либо об отрицательном результате ПЦР-теста".

По информации областного оперштаба, на 7 августа в области подтверждено 63 539 случая заражения коронавирусом, в том числе 238 за прошедшие сутки. Вылечился 51 536 пациент, умерли 1 622. На лечении - 10 381 человек.