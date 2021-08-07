В Ножай-Юртовском районе Чечни проложили водопровод, обеспечивающий 20 сел

ГРОЗНЫЙ, 7 августа. /ТАСС/. Водопровод в Ножай-Юртовском районе Чечни проложили от источника "Ясси" до села Галайты, он обеспечит водой 20 сел с населением около 40 тыс. человек. Об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава республики Рамзан Кадыров.

"Активными темпами решается один из наиболее злободневных вопросов - обеспечение населения чистой питьевой водой. Помощник главы ЧР Амхад Хататаев напомнил, что уже проложен водопровод от источника "Ясси" до села Галайты. Он обеспечит водой 20 сел с населением около 40 000 жителей. По его словам, работа в этом направлении продолжается и будет доведена до логического конца", - говорится в сообщении.

Кроме того, в августе запланировано открытие школы на 350 мест в Ножай-Юрте и здания МФЦ. Уже введен в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт. Также ведется строительство нового детсада. Разрабатывается проектно-сметная документация для возведения новой районной больницы.

По словам Кадырова, особое внимание в районе уделяется развитию туристического кластера и повышению инвестиционной привлекательности. В ближайшее время в районе откроется норвежский веревочный парк в горно-лесистой местности возле этнографического комплекса "Шира Бена".

"Ножай-Юртовский район имеет богатый потенциал. Наша задача - полностью реализовать возможность муниципального образования. Я особо подчеркнул, что главная задача заключается в духовно-нравственном воспитании молодежи и создании условий для их самореализации. Это основа, на которой строится наше будущее!", - отметил Кадыров.