Власти Ямала уверены в хороших перспективах развития волейбола в регионе

ТАСС, 7 августа. Перспективы развития волейбола в Ямало-Ненецком автономном округе высоки благодаря специальным уличным турнирам, квалифицированным тренерам и "флагманскому" клубу "Факел", воспитанники которого выступают в составе сборной России, ставшей серебряным призером Олимпиады в Токио. Такое мнение выразила ТАСС начальник отдела развития физической культуры Департамента по физической культуре и спорту округа Людмила Холохолова.

В субботу российские волейболисты проиграли французам в финале олимпийского турнира со счетом 2-3 и завоевали серебряные медали Игр в Токио. В составе команды двое ямальских спортсменов - Дмитрий Волков и Денис Богдан.

"У нас как раз насчет развития волейбола [в регионе] самый оптимистический настрой, самые благие идеи. <…> Идут уличные турниры <…> - здесь ребята могут заявиться и принять участие. <…> Ну и, конечно же, такой клуб, как "Факел", знают даже на мировой арене - это сам по себе показатель внимания <…> к развитию этого вида [спорта]. <…> Когда существует профессиональный клуб по виду спорта, он является 100% флагманом развития, самые сильные кадры подбираются для работы в этом клубе", - сказала Холохолова.

Она подчеркнула, что волейбол является одним из самых популярных видов спорта в округе. "Однозначно, как раз после Олимпийских игр [будет] огромный толчок именно на территориях. <…> И ребята - призеры Олимпийских игр, и пляжники, и классический волейбол - очень сильно стимулируют подрастающее поколение заниматься этим [видом спорта]", - отметила собеседница агентства.