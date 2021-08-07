На Кипре зафиксировали случаи подделки врачами сертификатов вакцинации

НИКОСИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Два инцидента, связанные с подделкой сертификатов вакцинации местными врачами, произошли в Республике Кипр в пятницу и субботу. Это первые подобные случаи на греческом юге острова.

Накануне полиция задержала в Ларнаке 53-летнего медика, подозреваемого в подделке официального документа, халатности и причинении вреда общественному здоровью. Врач, имя которого официально не разглашается, был взят под стражу в своем доме в городе Ларнака.

Поводом для ареста стало сообщение в полицию отца 41-летнего жителя Ларнаки, который тяжело заболел ковидом и сейчас находится в специализированном карантинном госпитале в городе Паралимни. Отец сказал стражам порядка, что его сын, попавший в реанимационное отделение 31 июля, признался медперсоналу в том, что получил подложное свидетельство о вакцинации от нового коронавируса, хотя в действительности не был привит противовирусными препаратами. Врачи рассматривают состояние здоровья данного пациента как тяжелое. В настоящий момент он подключен к аппарату ИВЛ.

В субботу вышеупомянутый врач предстал перед окружным судом Ларнаки, который продлил период его предварительного заключения еще на семь дней до завершения расследования по данному делу.

И всего лишь через несколько часов по окончании этого судебного заседания к министру здравоохранения Кипра Михалису Хаджипантеласу поступила жалоба на неправовые действия еще одного врача. В ней утверждается, что женщина, работающая педиатром в городе Пафос, предоставила своему сыну поддельный сертификат о вакцинации. В настоящий момент ее сын находится в стационаре больницы Лимасола в связи с ковидом.

Глава Минздрава уже распорядился передать данную жалобу в полицию острова для проведения расследования.