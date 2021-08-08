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Пандемия COVID-19

В Макао протестировали на коронавирус все население

Случаев заражения не выявили

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 августа. /ТАСС/. Органы здравоохранения Макао завершили тестирование на коронавирус всего местного населения, не выявив инфицированных. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении властей этого специального административного района Китая.

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"Все результаты тестов подтверждены сегодня на 02:00 [21:00 мск субботы], все они отрицательные", - отмечается в заявлении. В общей сложности пробы были взяты у 716 тыс. человек.

3 июля в бывшем португальском анклаве, который является крупнейшем в мире игорным центром, было выявлено заражение дельта-штаммом коронавируса четырех членов одной семьи. До этого локальные случаи инфицирования в Макао не регистрировались на протяжении более 400 дней.

Опасаясь угрозы вспышки заболевания, власти распорядились протестировать все население и временно приостановить работу всех развлекательных заведений, кроме казино. Пока не объявлено, когда смогут возобновить работу кинотеатры, салоны красоты, фитнес-центры, караоке-залы и ночные клубы.

За все время пандемии в Макао было зафиксировано лишь 63 случая заражения коронавирусом, преимущественно завозного характера.

Теги
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