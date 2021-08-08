Цены на такси в приложениях Uber и Lyft в США выросли на 50% за время пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Цены на такси в популярных мобильных приложениях выросли в США на 50% за время пандемии. Об этом свидетельствуют сведения, предоставленные в субботу газете The Wall Street Journal статистической службой Rakuten Intelligence.

Специалисты проанализировали данные о стоимости поездок на такси свыше 1 млн человек на территории Соединенных Штатов. Было установлено, что за период с января 2020 года по июнь текущего года цена на такси в приложениях Uber и Lyft выросла в среднем на 50%.

The Wall Street Journal обращает внимание на то, что стоимость такси в США растет несмотря на приток новых водителей, присоединяющихся к тому или иному онлайн-сервису. Представители Lyft уточнили, что увеличение стоимости было спровоцировано растущим спросом на такси. "Число водителей не поспевает за растущим спросом со стороны клиентов, что дестабилизирует рынок перевозок", - указали в компании.

Компании, предоставляющие услуги в сфере перевозок, понесли значительные убытки в прошлом году в связи с пандемией нового коронавируса. В первой половине текущего года финансовое положение сервисов такси несколько выправилось на фоне отмены санитарных ограничений и увеличения клиентского спроса. При этом, по данным The Wall Street Journal, эксперты не исключают, что распространение дельта-варианта инфекции может вновь негативно сказаться на положении этих компаний.