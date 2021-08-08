В Красноярском крае ожидается сильная мгла с видимостью менее 50 м

КРАСНОЯРСК, 8 августа. /ТАСС/. Сильная мгла - вызванное скоплением в воздухе частиц пыли, дыма и гари атмосферное явление с видимостью менее 50 метров ожидается в воскресенье в центральных районах Красноярского края, задымленном из-за лесных пожаров. Об этом сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Задымление в связи с лесными пожарами в Якутии зафиксировано в 1 257 населенных пунктах 45 муниципальных образований края, в том числе в Красноярске, Норильске и Зеленогорске. В краевом центре и его окрестностях в воздухе присутствует запах гари, видимость на дорогах под Красноярском из-за дыма местами составляет несколько сотен метров.

"Утром и днем 08.08.2021 в центральных районах Красноярского края ожидается сильный туман (сильная мгла) с видимостью менее 50 м", - говорится в сообщении.

Из-за задымления в Красноярске объявлен на трое суток режим неблагоприятных метеоусловий. В этот период все предприятия обязаны уменьшать выбросы в атмосферный воздух. В их адрес уже направлены соответствующие письма. Управление Роспотребнадзора выявило превышение гигиенических нормативов по содержанию взвешенных веществ в воздухе Красноярска.

О задымлении в регионе сообщили во вторник, тогда власти северного Эвенкийского муниципального района заявили, что крупные населенные пункты территории - Тура, Байкит и Ванавара - окутаны плотным дымом из-за пожаров в Якутии. В пятницу уже сообщалось о задымлении 87 населенных пунктов края, утром субботы цифра выросла до почти 400.