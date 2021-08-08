В некоторых районах Камчатского края прогнозируют заморозки

ТАСС, 8 августа. Заморозки ожидаются в начале следующей недели в некоторых районах Камчатского края. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления МЧС России.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине ночи и утром 9 августа в Мильковском, Быстринском, Тигильском, на западе Усть-Камчатского и Елизовского муниципальных районов местами ожидаются заморозки до минус трех градусов. Явление сохранится в ночные и утренние часы 10 и 11 августа", - говорится в сообщении.

Управление рекомендует аграриям и дачникам укрыть растения, а туристическим группам и охотникам принять меры предосторожности и подготовить снаряжение для холодной погоды.