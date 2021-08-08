В заповеднике Карачаево-Черкесии намерены за два года довести число зубров до 55

ЧЕРКЕССК, 8 августа. /ТАСС/. Руководство Тебердинского государственного природного биосферного заповедника в Карачаево-Черкесии планирует увеличить популяцию зубров до 55 особей в ближайшие два года. Для регулирования численности животных и проведения ветеринарных мероприятий построен специальный отловной вольер, рассказал ТАСС заместитель директора заповедника по научной работе Джамал Текеев.

"Оптимальная численность зубров на территории заповедника составляет около 55 особей. Мы в ближайшие пару лет надеемся достигнуть этого уровня и заранее думаем о последствиях увеличения численности. Они будут выходить за пределы охраняемой территории, а каждый зубр в России на счету. Есть практика, когда разные группировки зубров в разных районах обмениваются животными во избежание инбридинга", - сказал Текеев.

По его словам, к концу 2020 года число особей достигало 44, ареал обитания зубра на территории заповедника охватывает более 11 тыс. га. Для дальнейшего развития популяции и ветеринарного контроля состояния животных разработан проект по строительству отловного вольера к осени этого года. Это также позволит обезопасить близлежащие населенные пункты от самцов-одиночек, которые выходят за пределы заповедника, могут беспокоить жителей, провоцировать к ДТП или просто пропасть. Проблемных животных будут отлавливать и направлять в другие заповедники, а также проводить на территории площадки ветеринарное обслуживание - сезонную обработку от паразитов, общий контроль состояния особей.

"Проект реализуется при финансовой поддержке WWF России и включает два этапа, сейчас произведена закупка всего необходимого материала, и его доставка в Архыз. Второй этап - это монтаж сооружения, оно будет площадью около 2,5 тыс. кв. м. Реализация этого проекта позволит нам не только регулировать численность животных, но и избежать конфликтных ситуаций между животными и людьми. Также это позволит оздоравливать популяцию благодаря своевременному ветеринарному обслуживанию", - обратил внимание замруководителя заповедника.

Восстановление популяции

До середины XIX века, как рассказал Текеев, зубры обитали по всей территории современной Карачаево-Черкесии. По причине множества факторов, в том числе из-за болезней и случаев браконьерства, к началу XX века зубр исчез с территории республики. После войны, в 1948 году, в России началась работа по восстановлению численности зубров.

Первые зубры были привезены в Архызский отдел Тебердинского заповедника в 1968 году - было завезено 14 особей, через 10 лет была завезена вторая группа из семи животных, к 1990 году численность зубров официально увеличилась до 53 животных. Но затем социально-экономические проблемы тех времен негативно повлияли на популяцию зубров в Архызе, к 2012 году численность катастрофически упала до пяти особей.

"Нам очень не хотелось, чтобы зубр исчез из Карачаево-Черкесии, потому что у нас многие названия местности, в том числе высочайшая вершина заповедника Домбай-Ульген, связаны с именем зубра, связаны с этим животным. Поэтому в 2012 году мы и WWF России разработали программу восстановления зубра на территории Тебердинского заповедника и в том же году начали его реализацию, которая продолжается по сей день", - рассказал Текеев.

Он отметил, что программа состоит из нескольких направлений, в том числе завоза новых животных для "разбавления крови" и увеличения численности, а также в обеспечении животных кормом в зимний период из-за многоснежных зим и невозможности самостоятельной добычи питания зубрами на данной территории. На первом этапе программы в 2012 году было завезено восемь особей зубров из Окского заповедника. И построено две подкормочные площадки, для которых ежегодно подготавливается примерно 30 тонн комбикорма и 30 тонн сена. В рамках программы проводился ежедневный мониторинг состояния группировки.

В 2013 году были завезены еще 10 животных, программа восстановления популяции начала приносить плоды. "Программа уже через год начала давать результаты, и уже в 2013 году появились первые два теленка. За семь лет в группировке появилось 25 телят. Что примечательно, в прошлом году приплод составил семь телят. Это то количество, которое даже в советские времена не достигалось за год", - сказал Текеев.

Для достижения успешных результатов программы сотрудники заповедника проводят консультации со специалистами РАН, Минприроды России и WWF. Работники проходят специальный инструктаж.

О зубрах

Зубр - единственный в мире вид, который удалось вернуть в дикую природу после истребления из-за уничтожения мест обитания этих животных и неограниченной охоты на них. В России программа по восстановлению популяции зубров реализуется с 1950-х годов. Зубр является неотъемлемой частью экосистем лиственных лесов Кавказа. Он формирует присущий региону ландшафт, поэтому восстановление природных популяций краснокнижного животного является одним из необходимых условий воссоздания естественных лесных массивов.

По инициативе WWF России в конце 1990-х годов была разработана и реализуется "Стратегия сохранения зубра в России", а с 2009 года фонд приступил к практическим действиям по восстановлению природных популяций зубра на Северном Кавказе.