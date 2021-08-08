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В Забайкалье объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и сильного ветра

Из-за сильных осадков в регионе возможен подъем уровня воды в реках

ЧИТА, 8 августа. /ТАСС/. Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовое предупреждение в Забайкалье из-за ливней, града и сильного ветра, который прогнозируется 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В ночь на 9 августа местами по Забайкальскому краю ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительные сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 19-24 м/с", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, из-за дождей возможен очередной подъем уровня воды в реках, жителям рекомендовано не ходить вброд.

Паводки в Забайкальском крае с весны наносят ущерб домам и инфраструктуре. В июле подтопленными оказались более 2,6 тыс. домов, пострадали 6,7 тыс. человек, предварительная сумма ущерба составила 2,2 млрд рублей.

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РоссияЗабайкальский край
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