В Забайкалье объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и сильного ветра

ЧИТА, 8 августа. /ТАСС/. Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовое предупреждение в Забайкалье из-за ливней, града и сильного ветра, который прогнозируется 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В ночь на 9 августа местами по Забайкальскому краю ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительные сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 19-24 м/с", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, из-за дождей возможен очередной подъем уровня воды в реках, жителям рекомендовано не ходить вброд.

Паводки в Забайкальском крае с весны наносят ущерб домам и инфраструктуре. В июле подтопленными оказались более 2,6 тыс. домов, пострадали 6,7 тыс. человек, предварительная сумма ущерба составила 2,2 млрд рублей.