В Новокузнецке произошел сбой в системе транспортных карт

ТАСС, 8 августа. Пассажиров в Новокузнецке в Кемеровской области попросили не пользоваться в ближайшее время при оплате проезда транспортными картами, где жители жалуются на несанкционированное списание средств. Об этом говорится в сообщении администрации города.

"Просим вас воздержаться от оплаты проезда транспортными картами в ближайшие сутки. По возможности, оплачивайте проезд банковскими картами и наличными средствами! При обновлении программного обеспечения системы валидации произошел сбой, который может повлечь за собой некорректное отображение средств на остатке", - отмечается в сообщении.

В ноябре 2020 года в Новокузнецке была проведена масштабная транспортная реформа. Вместо мелких частных перевозчиков право на обслуживание большей части городских маршрутов получила зарегистрированная в Санкт-Петербурге транспортная компания "Питеравто". В рамках реформы городских пассажирских перевозок в Новокузнецке заменили дизельный общественный транспорт на газомоторные автобусы, чтобы сократить выхлопы в атмосферу.

Параллельно с обновлением пассажирского автопарка власти пересмотрели и городскую маршрутную сеть, чтобы избежать дублирования маршрутов и направить дополнительные единицы транспорта туда, где отмечается высокий пассажиропоток. Во всех автобусах были установлены валидаторы для безналичной оплаты проезда с помощью транспортных карт. Также впервые в регионе в Новокузнецке был введен пересадочный тариф, который позволяет по одному билету проехать на нескольких маршрутах. За время реформы в работе электронной системы оплаты проезда происходили сбои.