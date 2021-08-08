Рогозин поздравил строителей Восточного и новых заводов с профессиональным праздником

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил работников, которые возводят космодром Восточный, с Днем строителя.

"Работающий стартовый и технический комплексы "Союз" и практически круглосуточно и всепогодно возводимый мощный стартовый комплекс "Ангара" очень нужны стране. Они и будущие стартовые площадки Восточного обеспечат нашей стране абсолютно независимый и гарантированный выход в космическое пространство, а значит, укрепят ее экономическое положение, безопасность, качество жизни и развитие фундаментальных космических исследований", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По словам главы Роскосмоса, скоро рядом с Восточным заработает аэропортовый комплекс, будут построены новые дороги, дома для молодых специалистов. "Вот тогда и сбудется мечта наших отцов и матерей об освоении человечеством планет Солнечной системы. Доказательством тому станет космическая миссия "Луна-25", которая будет стартовать с космодрома Восточный", - отметил он.

Рогозин сопроводил публикацию видео со стройки второй очереди космодрома Восточный. Согласно информации, представленной в ролике, сейчас на объектах работают 2042 человека и 105 единиц техники.

Генеральный директор госкорпорации также поздравил строителей новых заводов космической отрасли и современных цехов в Красноярске, Омске, Перми, Самаре и Москве. "В этот день я благодарю за верную службу нашему делу моих сотрудников - представителей управления государственного заказчика капитального строительства Роскосмоса, которые делают все возможное для создания новой производственной базы и инфраструктуры ракетно-космической отрасли России", - заключил Рогозин.

День строителя отмечается в России ежегодно во второе воскресенье августа.