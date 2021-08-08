Около 800 различных соцобъектов планируют построить в Москве в рамках реновации

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Порядка 800 социальных объектов по программе реновации планируют построить в Москве, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"По реновации у нас запланировано порядка 800 различных объектов - детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты и так далее. Все это как бы целый город в городе. И мы требуем от строителей, чтобы они комплексно и качественно вводили объекты соцкультбыта. И важнейшее, конечно, направление, помимо объектов соцкультбыта, это создание рабочих мест рядом с местом жительства", - сказал он.

Собянин также добавил, что в рамках реновации около 45 тыс. семей уже переехали или переезжают в построенные дома, получив право на новое жилье. "Сейчас идет самый сложный период первой волны, когда мы точечно на стартовых площадках выбираем, ювелирным способом вырезаем эти участки, чтобы построить первые дома, а потом уже запустить вторую и третью волны", - отметил Собянин.

Программа реновации жилищного фонда в Москве утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5 175 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн квадратных метров, в которых проживают порядка 1 млн человек. В настоящее время идет либо закончено переселение жителей 295 домов в 108 домов-новостроек. Всего переселяются 45,1 тыс. жителей, из них в новые квартиры уже переехали 35,7 тыс. человек. Для реализации программы подобраны 513 стартовых площадок общей мощностью 8,1 млн кв. м жилья.