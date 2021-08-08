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Над морем в Сочи ожидаются смерчи

Спасатели просят жителей и гостей города временно отказаться от отдыха у воды

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют формирование смерчей над морем на участке Магри - Веселое. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"В соответствии со штормовым предупреждением Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей до конца суток 8 августа и в течение 9 августа 2021 года на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют временно отказаться от отдыха у воды.

Ранее сообщалось, что на территории Сочи объявлено штормовое предупреждение, до конца дня понедельника прогнозируются дожди и шквалистый ветер до 24 метров в секунду. Также ожидаются грозы и местами град. В субботу в Сочи прошел дождь, дул сильный ветер, упали несколько деревьев и рекламный щит. О пострадавших не сообщается.

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