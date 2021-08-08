Шойгу поздравил строителей с профессиональным праздником

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Военные строители каждый год возводят несколько тысяч объектов разного назначения. Об этом сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в Глава военного ведомства отметил, что военные строители возводят в разных точках России объекты как специального, так и гражданского назначения.

"По всей стране построены три десятка многофункциональных медицинских центров, которые сегодня помогают спасать жизни миллионам пациентов. В Крыму за рекордно короткое время налажена гидротехническая инфраструктура, в Дагестане осуществляется федеральная программа по возведению детских садов и школ, продолжается строительство суворовских и кадетских училищ. И таких объектов ежегодно возводится несколько тысяч", - отметил министр.

Шойгу поблагодарил строителей за честную работу и пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов. Министр обороны также выразил уверенность в том, что "труд всех строителей и специалистов Военно-строительного комплекса и впредь будет таким же качественным и плодотворным".

Министр напомнил, что в годы Великой Отечественной войны военные строители проявляли беспримерный героизм и самоотверженность, с честью выполняли свой долг. А в послевоенное время благодаря их добросовестности и профессионализму в кратчайшие сроки было восстановлено народное хозяйство, построены командные пункты, космодромы, полигоны, аэродромы, крупные порты и базы надводных и подводных кораблей, подчеркнул Шойгу.

"Славные традиции военных строителей приумножаются и в наши дни. Применяя передовые технологии и методы работы, активно используя новые материалы и современную технику, специалисты Военно-строительного комплекса реализуют масштабные проекты, направленные на укрепление экономического и оборонного потенциала Отечества, защиту его национальных интересов", - добавил Шойгу.

8 августа 2021 года в России отмечается профессиональный праздник - День строителя. Он был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 года на второе воскресенье августа. Дата была подтверждена указом президиума ВС СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".