Хуснуллин поздравил строителей с профессиональным праздником

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российским строителям предстоит выполнить огромный объем работ в ближайшие годы. Такое мнение высказал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в видеопоздравлении ко Дню строителя, опубликованном в его Instagram.

"Последние год-полтора строительная отрасль при поддержке президента очень активно развивается. <...> На ближайшие годы у строителей впереди огромная работа", - сказал он.

Зампред правительства напомнил, что перед российской строительной отраслью поставлена сверхамбициозная задача по возведению 1 миллиарда квадратных метров жилья к 2030 году. Это позволит 5 миллионам семей ежегодно улучшить свои жилищные условия. Также среди задач строительной отрасли Хуснуллин выделил рост темпов дорожного строительства и транспортрой инфраструктуры.

"Наш труд не всегда правильно оценивается, не всегда за него говорят спасибо. Обычно строишь - строишь, и в конце скажут - да нет, строители плохо построили. Но у стройки большое будущее, и я хочу пожелать вам терпения, здоровья и успехов", - заключил Хуснуллин.

День строителя отмечается в России ежегодно во второе воскресенье августа.