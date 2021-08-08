МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Благодаря вашему профессионализму, ответственности и любви к своему делу развивается национальная экономика, реализуются масштабные инфраструктурные проекты, повышается социальное благополучие миллионов людей. Вы делаете все, чтобы наши граждане жили, работали, учились в комфортных условиях, получали помощь в современных медицинских учреждениях, отдыхали в благоустроенных парках", - говорится в сообщении.

Премьер-министр напомнил, что День строителя отмечается в России 65 лет, объединяя миллионы специалистов: инженеров, сварщиков, архитекторов, геодезистов и других работников, усилиями которых создаются целые города и микрорайоны, парки и стадионы, детские сады и поликлиники.

Премьер-министр отметил, что в строительном комплексе сегодня делается многое для инновационного развития, активно внедряются новые технологии. Например, в градостроительстве используется новая информационная модель, позволяющая отслеживать состояние объекта на протяжении всего жизненного цикла, а также способствующая улучшению качества и увеличению объемов строительства.

"Важно, что в электронный вид переводятся административные процедуры и технологические процессы. Совершенствуются ценообразование и институт строительной экспертизы", - добавил Мишустин. Премьер-министр поблагодарил работников отрасли за преданность своей профессии и высокое мастерство, пожелав удачи, новых успехов и благополучия.

День строителя отмечается в России ежегодно во второе воскресенье августа.