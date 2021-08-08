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В нескольких районах Камчатки 9 августа ожидаются заморозки

Синоптики прогнозируют их в Мильковском, Быстринском, Тигильском, Усть-Камчатском и Елизовском муниципальных районах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 августа. /ТАСС/. Первые заморозки ожидаются в Мильковском, Быстринском, Тигильском, Усть-Камчатском и Елизовском муниципальных районах Камчатки в понедельник, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине ночи и утром 9 августа 2021 года в Мильковском, Быстринском, Тигильском, на западе Усть-Камчатского и Елизовского муниципальных районов местами ожидаются заморозки до минус трех градусов. Явление сохранится в ночные и утренние часы 10 и 11 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

В настоящее время большая часть Камчатки находится под влиянием циклона. Он принес на полуостров дождь и понижение температуры воздуха.

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