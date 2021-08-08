Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 1

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье продолжил рост и достиг 1. В Москве показатель увеличился до 1,05, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Индикатор держится ниже единицы в трех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся: Подмосковье (0,9), Воронежской области и Красноярском крае (0,99).

Еще в четырех регионах - Санкт-Петербурге, Иркутской, Самарской и Свердловской областях - коэффициент остался на отметке 1. В Нижегородской области он держится на уровне 1,01, а в Ростовской увеличился до 1,07.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.