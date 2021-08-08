В Амурской области снизился уровень воды в реке возле подтопленного Белогорска

ТАСС, 8 августа. Снижение уровня воды в реке Томь отмечается около Белогорска в Амурской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По информации Амурского ЦГМС, уровень воды в Томи постепенно снижается. В общей сложности за 7-8 августа вода упала на 24 см. На 12:00 местного времени уровень Томи в районе Белогорска составил 497 см, это на 97 см выше уровня опасного гидрологического явления", - сказали в МЧС.

В городе продолжается эвакуация - спасатели перевозят людей и домашних животных из затопленных подворий. Также они доставляют продукты и воду. Для этих целей в район прибыл плавающий транспорт, который будет там дежурить до нормализации ситуации.

В других районах области также ведут борьбу с паводком. В частности, в Мазановском районе Приамурья, где подтопленных домов нет, проводится наращивание дамб. В Архаринском районе подтоплено шесть участков дорог и один автомобильный мост. В селах Касаткино и Новопокровка в воде стоят пять жилых домов и 20 приусадебных участков. Без транспортного сообщения находятся села Касаткино, Сагибово, Журавлевка, Новопокровка, Казановка и Свободное. Там также проводится эвакуация желающих покинуть свои дома. В Селемджинском районе в селе Февральское подтоплен 131 приусадебный участок и 20 домов, в селе Бысса - 28 приусадебных участков и 19 домов. На 57-м км дороги из поселка Экимчан в село Стойба подмыто дорожное полотно. Также нет проезда по дороге сообщением Февральск - Норск, перекрыто движение к селу Норск со стороны Новокиевского Увала. В целом в этом районе отрезаны 11 населенных пунктов. В Свободненском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Там поднялся уровень воды в реке Зея. В селе Малая Сазанка частично подтоплено шесть приусадебных участков, в селе Бардагон - два дома и шесть приусадебных участков. Вода стоит на дороге у села Заган, в котором проживают около ста человек.

В ликвидации последствий паводка участвуют 700 человек, 246 единиц техники и 40 плавсредств. В работах задействованы пожарные, государственные инспекторы по маломерным судам, спасатели отряда "Центроспас", Сибирского, Камчатского и Амурского спасательных центров МЧС России.