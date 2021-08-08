Проект создания цифрового посредника в переговорах из Перми получил грант в 2 млн рублей

ПЕРМЬ, 8 августа. /ТАСС/. Российский разработчик программного обеспечения Selvery получил от Фонда содействия инновациям грант в размере 2 млн рублей на создание цифрового посредника в переговорах. Об этом рассказал ТАСС основатель компании Андрей Пометун.

"Документы подписаны, первая часть гранта уже выплачена. Этот грант направлен на проведение исследований в области коммуникации людей с использованием цифровых посредников. Зачем это нужно? В нашем обществе существует огромное количество социальных групп с разными "языками", из-за этого мы часто не понимаем друг друга. Из-за этого падает эффективность взаимодействия, мы тратим лишнее время, чтобы донести свою мысль до собеседника, вместо результатов мы получаем конфликт", - рассказал собеседник агентства.

Компания Selvery обратилась в фонд с готовой методологией, которой уже активно используются крупные компании. На данный момент они используют ее при разработке собственных IT-продуктов для коммуникаций "продавец - покупатель". Подход оказался востребованным в компаниях с большим ассортиментом продуктов и большим количеством сегментов целевой аудитории, например, в банковской сфере, страховании или в телекоме.

На средства гранта началась разработка прототипа универсальной платформы цифрового посредника, переводчика для различных социальных пар, таких как "преподаватель - студент", "врач - пациент", "продавец - покупатель", "чиновник - гражданин", а также "мужчина - женщина". Программа использует информацию об участниках коммуникации, а затем создает смарт-презентацию с подсказками, понятную слушателю. Таким образом, в рамках одного национального языка используется разная подача информации.

Об алгоритме

На данный момент условия сегментирования контента настраиваются вручную. В частности, для пары "продавец - покупатель" использовался экспертный опыт нескольких тысяч успешных кейсов в сфере продаж. Для новых пар взаимодействия планируется использовать искусственный интеллект, разработка которого начнется благодаря исследованиям, проведенным на средства выданного гранта.

"Пока нет платформы, на которой эти данные собирать. Мы сейчас получили грант, чтобы создать прототип программного продукта, который будет собирать и обрабатывать информацию о различных типах участников коммуникации. Искусственный интеллект будет использовать эти данные, чтобы менять и трансформировать контент. Это повысит вероятность успешного завершения переговоров", - рассказал Пометун.

По словам разработчика, люди из разных социальных групп не всегда понимают друг друга. Цифровой посредник поможет перевести информацию из языка одной социальной группы в другую. "Например, преподаватель будет говорить с каждым учеником по-разному. Если одному ученику нравится "Игра престолов", то программа предложит использовать одни метафоры, а если ученик увлекается спортом - другие, - объяснил Пометун. - Или медик будет объяснять диагноз более доступными словами, по-разному разговаривая с людьми с высшим или средним образованием".

Selvery - это облачный сервис, позволяющий сегментировать аудиторию коммуникации, идентифицировать целевой сегмент и генерировать для него ценностное предложение в виде интерактивной смарт-презентации. Центральный офис Selvery расположен в Москве, дополнительный проектный офис Selvery находится в Перми.