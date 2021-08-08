В Петербурге волонтеры создали сенсорный сад для реабилитации особенных детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Петербургские волонтеры компании "Газпром нефть" создали первый в городе терапевтический сенсорный сад под открытым небом в Детском доме-интернате №1, где дети с нарушениями нервной системы смогут проходить реабилитацию. Получить терапию в саду смогут более 300 воспитанников дома-интерната, сказал в воскресенье на открытии сада вице-губернатор города Олег Эргашев.

"Особенность этого проекта не только в том, что это первый в городе сенсорный сад для реабилитации особенных детей с методологической поддержкой. Здесь смогут заниматься более 300 воспитанников детского дома-интерната. Важно, что он реализован благодаря объединению усилий государственного учреждения, социально ориентированного бизнеса и волонтеров в интересах детей", - сказал он.

Сад представляет собой модульное пространство-конструктор, все его элементы выполнены из древесины, песка, морской и речной гальки. На территории сада высажены растения. Сад будет работать круглый год.

Используя осязание, зрение, обоняние, дети будут изучать объекты в процессе терапии. Такая реабилитация способствует образованию в организме новых нейронных связей, положительно сказывающихся на нервной системе. Кроме того, дети будут ходить по дорожкам сада босиком для профилактики плоскостопия и других заболеваний.

Проект реализован волонтерским движением сотрудников "Газпром нефти" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города". Как рассказали ТАСС в пресс-службе программы, первый сад с элементами сенсорики при поддержке "Газпром нефти" был обустроен в Ханты-Мансийске. Проект "Сад 61"69" стал победителем грантового конкурса "Родных городов" в 2019 году. Всего в России создано более 80 сенсорных садов, их посетили 4 тыс. детей и взрослых.