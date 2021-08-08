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Пандемия COVID-19

Премьер Малайзии объявил о частичном снятии ограничений для вакцинированных жителей

Речь идет о восьми из 13 штатов, а также одной федеральной территории Лабуан

СИНГАПУР, 8 августа. /ТАСС/. Власти Малайзии объявили о частичном снятии социальных ограничений, в том числе восстановлении поездок по стране, для вакцинированных от коронавируса жителей. Об этом заявил в воскресенье в телевизионном обращении премьер-министр Мухиддин Яссин.

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"Начиная с 10 августа в тех штатах и городах, где складывается благоприятная ситуация с пандемией, будет разрешен внутренний туризм, кафе, рестораны смогут принимать посетителей, можно будет заниматься спортом", - указал глава правительства. По его словам, речь идет о восьми из 13 штатов, а также одной федеральной территории Лабуан. Вместе с тем ограничения сохраняются в столице.

Премьер уточнил, что "решение было принято с учетом замечаний Минздрава и будет распространяться на полностью вакцинированных [от коронавируса], которыми считаются жители через две недели после получения второй дозы вакцины". В государственной программе используются препараты консорциума компаний Pfizer и BioNTech, Sinovac, AstraZeneca.

На сегодняшний день обе дозы вакцины от коронавируса получили примерно 36% проживающих в Малайзии, правительство прогнозирует, что к концу месяца этот показатель достигнет 50%. Власти с 1 июня ввели на всей территории страны локдаун, впоследствии Мухиддин заявил, что режим жестких ограничений будет отменен, когда ежесуточный рост инфицированных не превысит 4 тыс. человек. Несмотря на введенные ограничения, за два месяца ежесуточный показатель вырос почти в пять раз.

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