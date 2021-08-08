Власти Италии предупредили о риске пожаров на фоне высоких температур

РИМ, 8 августа. /ТАСС/. Температура воздуха в центральной части и на юге Италии на следующей неделе может превысить отметку в 40 градусов Цельсия. Как сообщает в воскресенье газета La Repubblica, в связи с этим глава Департамента гражданской защиты Фабрицио Курчо предупредил о повышенном риске возникновения пожаров и призвал граждан к бдительности и осторожности.

"Температуры, которые будут наблюдаться в ближайшие дни, требуют самого пристального внимания, - заявил он. - Необходимо избегать любого поведения, которое может спровоцировать пожары, и своевременно сообщать даже о небольших возгораниях".

По данным издания, 10 и 11 августа в некоторых районах Сицилии и Сардинии воздух может прогреться до 45 градусов. В воскресенье в Риме, в Бари, в Катании, в Палермо и в Риети действует "оранжевое" предупреждение в связи с жарой.

В последние дни на Апеннинах сообщалось о десятках локальных очагов, преимущественно в южных районах. Серьезные лесные пожары были зафиксированы на юге острова Сардиния. Огонь также уничтожил часть заповедника в районе Пескары (Адриатическое побережье). Пожарные службы продолжают бороться с огнем в Калабрии, где в результате лесного пожара погибли два человека.

Ранее министр по экологическому переходу Роберто Чинголани, выступая в парламенте, заявил, что в 70% случаев возгорания ответственность лежит на людях, которые неаккуратно обращались с огнем, или на поджигателях. По его словам, только 2% лесных пожаров возникают по естественным причинам.