Иркутская ГЭС снизила пропуск воды, ранее увеличенный из-за высокого уровня Байкала

ИРКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Иркутская ГЭС понизила пропуск воды, увеличенный в июне из-за повышенного притока в озеро Байкал. Об этом в воскресенье сообщила журналистам пресс-служба мэрии Иркутска.

"8 августа с 18:00 (13:00 мск) режим сброса воды через Иркутскую ГЭС понижен до 3 100 кубических метров в секунду. Договоренность об этом достигнута между мэром Иркутска Русланом Болотовым и руководством Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов при взаимодействии с ГУ МЧС России по Иркутской области", - сообщили в мэрии.

Пока сбросы снижены на сутки. Дальнейшее решение будет приниматься в соответствии с гидрологической обстановкой.

"В верховьях идут дожди, в связи с этим повышается уровень воды на реке Иркут. Может возникнуть угроза подтопления некоторых территорий Иркутска. Поэтому мы договорились с руководством Енисейского бассейнового водного управления о временном снижении сбросов. Городские службы находятся в постоянной готовности, ведется регулярный мониторинг уровня рек Ангара, Иркут, Ушаковка" - процитировала пресс-служба слова Болотова.

Иркутская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре, вытекающей из Байкала, расположена в 65 км от истока. Сооружения ГЭС образуют Иркутское водохранилище.