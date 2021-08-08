В Иране выявили максимальное за пандемию число заразившихся коронавирусом за сутки

ТЕГЕРАН, 8 августа. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусной инфекцией в Иране возросло за сутки на 39 619, что является максимальным показателем с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает в воскресенье агентство IRNA .

Прошлый максимальный показатель суточного прироста числа инфицированных был зафиксирован 4 августа - 39 357. Общее количество заразившихся в стране составило 4 158 729.

За прошедшие 24 часа в Иране умерли 542 пациента, что также является антирекордом с начала пандемии. Общее число летальных исходов от осложнений после заражения коронавирусом достигло 94 015. Всего в стране выздоровели 3 539 035 человек.

На текущий момент в Иране вакцинированы 15 661 958 человек, из которых 12 589 587 получили одну дозу вакцины от коронавируса, а 3 072 371 - две дозы.

Рост числа новых случаев инфицирования в Иране наблюдается с начала июня. Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил 27 июля, что страна находится на пике пятой волны распространения коронавируса.