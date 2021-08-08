СМИ: два человека умерли от лихорадки Западного Нила в Сербии

БЕЛГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Два человека умерли от последствий заражения лихорадкой Западного Нила в Сербии. Это первые летальные случаи в республике от этого заболевания в текущем году, сообщила в воскресенье газета Telegraf.

Сообщается, что жертвами болезни стали мужчина и женщина 63 и 50 лет, ранее имевшие хронические заболевания. Кроме того, комары - переносчики вируса обнаружены в шести локациях на территории города Панчево, а также в двух точках на территории Белграда.

Медики просят граждан избегать перечисленных районов, а также не появляться на улице в самое активное для насекомых время - на рассвете и в сумерках. Также специалисты призывают граждан защищать свои жилища сетками и специальными средствами. Городские службы сербской столицы на протяжении нескольких дней распыляют в утренние часы на улицах города химикаты, чтобы сократить численность насекомых.

Ежегодно от лихорадки Западного Нила в Сербии умирают десятки человек. Болезнь была впервые зафиксирована в Сербии в 2012 году, с этого момента в стране заразились 1 032 человека, 98 умерли. Наиболее тяжелым стал 2018 год, когда умерли 29 человек, а общее число лабораторно подтвержденных случаев заболевания, переносчиком которого являются комары, достигло 286.

Лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание, инкубационный период которого колеблется от нескольких дней до трех недель. Болезнь может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела и першением в горле. Распространен вирус в основном в тропических и субтропических регионах, но в последнее время все чаще фиксируется в нетропических странах.

Вирусу в первую очередь подвержены птицы, но также люди и многие млекопитающие, которые заражаются после укуса комаров-переносчиков.