Пилоты совершили облет Эйфелевой башни в честь передачи Парижу флага Олимпиады

ПАРИЖ, 8 августа. /ТАСС/. Французская пилотажная группа Patrouille de France пролетела на легких штурмовиках над Марсовым полем в честь передачи Парижу олимпийского флага. Как сообщает корреспондент ТАСС, после двух облетов Эйфелевой башни небо над столицей окрасилось в цвета французского триколора.

"Увидимся в Париже в 2024 году!" - заявил на своей странице в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся в летней резиденции - форте Брегансон. Свою запись французский лидер разместил на японском языке, поздравив таким образом Токио с успешным проведением Олимпиады этого года.

Согласно первоначальному сценарию, мэрия Парижа планировала укрепить флаг весом полтонны и размером с футбольное поле на вершине Эйфелевой башни в момент церемонии закрытия токийских Игр. Однако в последний момент это решение было отменено, поскольку в связи с погодными условиями безопасность сложной технической операции невозможно было гарантировать.

Церемония закрытия токийских Игр транслировалась в олимпийской деревне, работавшей на площади Трокадеро с момента начала Олимпиады. С нетерпением ожидавшие этого мгновения тысячи парижан встретили бурными овациями передачу олимпийского стяга французской делегации в Токио.

Париж в третий раз принимает эстафету Олимпийских игр. Они проводились ранее в 1900 и 1924 годах. Но тогда подъем флага таких гигантских размеров был технически невыполнимой задачей. Летняя Олимпиада-2024 состоится с 26 июля по 11 августа.