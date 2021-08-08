В Бурятии жители подтопленного села Шартыкей получат компенсации

ТАСС, 8 августа. Жители села Шартыкей в Джидинском районе Бурятии, где после обильных ливней подтопило дома и придомовые участки, получат в качестве компенсации от 10 тыс. до 50 тыс. рублей на каждого члена семьи. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба республиканского правительства.

В субботу в региональном главке МЧС России сообщили, что после обильных осадков в селе Шартыкей было выявлено подтопление. По данным властей, в зоне подтопления оказались 12 придомовых участков, восемь домов, 10 жителей были эвакуированы.

В воскресенье в село вылетел глава Бурятии Алексей Цыденов. "Большая вода впервые пришла с горы, и в считанные минуты подтопила дома и огороды. Алексей Цыденов поручил рабочей группе разработать меру поддержки жителей села, которые потеряли урожай", - сообщили в правительстве, отметив, что всем пострадавшим выплатят компенсацию в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, если нет утери имущества. Тем же, чье имущество пострадало, будет выплачено по 50 тыс. рублей на каждого члена семьи.

Кроме этого, в Закаменском районе республики ввели режим чрезвычайной ситуации на территориях сельских поселений Михайловское и Усть-Бургалтайское из-за последствий града. В этих поселениях работают комиссии по оценке ущерба. Отмечается, что значительный ущерб стихия нанесла аграриям, в Михайловском град уничтожил 550 га пшеницы, 150 га кормовых культур.

Также глава региона в воскресенье побывал в селе Улекчин в Закаменском районе. Там в воскресенье произошел подмыв насыпи к мосту через реку, в результате чего произошло обрушение пролета моста. "В течение ближайших четырех часов движение восстановят в режиме одной полосы, связь будет у них работать. Дальше будет проводиться работа по восстановлению двухполосного движения, начнется проектирование для капремонта моста. Если успеем, будет ремонт в этом году, либо в следующем. Также стоит вопрос по дамбе. Она свою защитную функцию выполнила, населенный пункт защитила, но ее подмыло сильно. Нужно сейчас произвести дополнительную отсыпку, провести работы по восстановлению дамбы. Необходимо провести расчистку русла, течение реки изменилось и поэтому бьет в остов моста. Эти работы тоже будут проводиться", - сказал Цыденов,чьи слова приводит пресс-служба.