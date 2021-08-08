Украина через три месяца будет полностью предоставлять госуслуги в режиме "без бумаг"

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Полный переход всех публичных государственных услуг в электронный режим на Украине закончится через три месяца. Об этом в воскресенье сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца. На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажной справки, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах", - написал Шмыгаль в Facebook.

По словам главы правительства, переход в режим "без бумаг" минимизирует коррупционную составляющую при их получении и поможет увеличить число публичных электронных услуг.

15 июля Верховная рада приняла в целом законопроект об особенностях предоставления электронных публичных услуг (о режиме "без бумаг"). Документ определяет понятие электронных публичных услуг, автоматического режима и особенности механизма их оказания и направлен на преодоление законодательных препятствий в их предоставлении.

6 августа Зеленский подписал закон о переводе всех публичных государственных услуг в режим paperless ("без бумаг").