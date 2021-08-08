В Москве почтили память жертв войны в Южной Осетии

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Память жертв войны в Южной Осетии в августе 2008 года почтили в Москве в храме Христа Спасителя, сообщили в пресс-службе постоянного представительства Северной Осетии при президенте РФ.

"Память жертв войны в Южной Осетии августа 2008 года почтили в Москве. В Храме Христа Спасителя отслужили панихиду по мирным гражданам, погибшим 13 лет назад, по защитникам Цхинвала - осетинским и российским военнослужащим миротворческих сил, солдатам и офицерам российской армии, отдавшим свои жизни в те страшные дни", - говорится в сообщении.

У посольства Южной Осетии в России 8 августа приспустили государственный флаг республики и возложили цветы. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и зажгли свечи.

Памятные мероприятия 8 августа в Москве проводятся ежегодно. В этот день в 2008 году началась пятидневная война, развернувшаяся в результате агрессии Грузии против Южной Осетии. 26 августа Россия официально признала Южную Осетию независимым государством.