Женщина, обвинившая Куомо в домогательствах, призвала привлечь его к ответственности

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Бриттани Коммиссо - одна из женщин, заявивших о сексуальных домогательствах со стороны губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, - считает, что он "совершил преступление" и должен быть привлечен к ответственности. Об этом Коммиссо заявила в интервью телекомпании CBS, отрывок из которого вышел в эфир в воскресенье.

Как поясняется на сайте CBS, Коммиссо - одна из 11 женщин, обвинивших Куомо в сексуальных домогательствах. Все они фигурируют в распространенном по итогам соответствующего расследования докладе генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс. Однако имя Коммиссо ранее не называлось, в упомянутом документе она значилась как "исполнительный помощник [губернатора] номер один".

Интервью CBS стало первым публичным выступлением Коммиссо после обвинений в адрес Куомо. Как отмечает телекомпания, Коммиссо утверждает, что она подвергалась сексуальным домогательствам со стороны Куомо в 2019 и 2020 гг. В частности, она заявляла о случаях "близких и интимных объятий". Кроме того, по словам женщины, один раз Куомо рукой "залез под ее блузку".

Как поясняет CBS, Коммиссо также является первой из предполагаемых жертв домогательств со стороны Куомо, которая обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, обвинив губернатора Нью-Йорка в уголовном правонарушении и потребовав возбудить против него дело. Шериф округа Олбани Крейг Эппл на пресс-конференции в субботу сообщал, что по итогам рассмотрения указанного заявления Куомо могут предъявить уголовные обвинения. О том, что заявление подала именно Коммиссо, ранее также известно не было.

Во время интервью CBS Коммиссо спросили, почему она решила написать официальное заявление в правоохранительные органы. "Так было правильно. Губернатор должен быть привлечен к ответственности. <...> То, что он сделал со мной, является преступлением. Он нарушил закон", - ответила Коммиссо. Полностью интервью с ней будет показано в эфире CBS в понедельник.

Во вторник генеральный прокурор штата Летиция Джеймс, которая, как и Куомо, является членом Демократической партии, заявила, что по итогам расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек, в том числе из числа своих подчиненных. Прокуратура штата пока не предъявила Куомо каких-либо обвинений. С призывом к губернатору подать в отставку выступили несколько законодателей от Нью-Йорка, мэр одноименного мегаполиса Билл де Блазио, а также президент США Джо Байден. Сам губернатор заявляет, что не намерен уходить в отставку. Он отвергает обвинения в свой адрес.