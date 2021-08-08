Глава Минздрава Грузии заявила, что готова стать рядовым врачом и лечить больных COVID-19

"Сегодня вызовом является восходящая волна пандемии COVID-19 не только для здравоохранения, но и для всего общества. Настало время всем поровну разделить важность проблемы и действовать сообща для спасения своей же жизни. Спасибо нашим врачам, медсестрам, всему медицинскому персоналу и каждому человеку, который непосредственно включен в борьбу с COVID-19. Вы герои! Я готова как рядовой врач вместе с вами занять место в этой достойной борьбе!", - говорится в обращении Тикарадзе к медикам, опубликованном в воскресенье на странице Минздрава в Facebook.

Тикарадзе еще раз призывает граждан Грузии активно прививаться, соблюдать социальную дистанцию и носить маски, чтобы побороть вирус. "Я еще раз прошу и призываю каждого нашего гражданина выполнить свой гражданский долг перед страной и семьями - прививаться, носить маски, соблюдать социальную дистанцию! Сегодня у нас общий враг. Каждый из нас должен внести вклад в борьбу с COVID-19 и встать рядом с врачами", - добавила она.

В Грузии в течение последней недели наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Если ранее в стране за сутки выявлялись от 1 тыс. до 2 тыс. новых случаев заражения, то сейчас этот показатель колеблется от 3 тыс. до 4 тыс. человек. Власти не раз заявляли, что началась четвертая волна распространения вируса, и призывают население принимать активное участие в процессе вакцинации.

В республике с 15 марта ведется вакцинация населения препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По данным Минздрава, обе дозы вакцины получили около 195 тыс. человек, что составляет 5,22% населения. Первый случай заражения коронавирусом в стране был выявлен 26 февраля 2020 года, за время пандемии в стране зафиксировано 447 913 случаев заражения (12,01% населения), 400 616 пациентов выздоровели, 6 084 человека умерли.