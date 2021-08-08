Во Франции открыли расследование в связи с антисемитским плакатом на манифестации в Меце

ПАРИЖ, 8 августа. /ТАСС/. Прокуратура Франции начала расследование после того, как в социальных сетях была распространена фотография, на которой запечатлена одна из участниц акции протеста против санитарных пропусков в городе Мец с антисемитским плакатом в руках. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM.

Внимание к фотографии привлекла Международная лига борьбы против расизма (Licra), объявившая о намерении подать жалобу в связи с "явными проявлениями признаков антисемитизма".

Префект департамента Мозель Лоран Туве заявил, что "осуждает появление таких посланий самым решительным образом". Он сообщил, что расследование поручено полицейскому комиссариату Меца.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в Twitter сообщил, что "полицейские службы мобилизованы для установления личности участницы акции протеста". "Антисемитизм - это преступление. Высказывания такого рода не останутся безнаказанными", - заявил он.

В субботу более чем в 150 французских городах прошли марши протеста против санитарных пропусков, которые с 9 августа станут во Франции обязательными для посещения ресторанов, крупных торговых центров, кинотеатров, театральных и концертных залов, а также для совершения авиа- и железнодорожных путешествий на дальние расстояния. По данным МВД, в манифестациях приняли участие 237 тыс. человек.