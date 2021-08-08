В Нальчике запустили салют в честь олимпийцев

НАЛЬЧИК, 8 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии организовали в воскресенье праздничный салют в честь российских олимпийцев.

"Сегодня в центре Нальчика на площади Согласия был организован просмотр праздничного концерта. После, в 21.00 прогремел праздничный салют в честь всех олимпийцев", - рассказали ТАСС в администрации главы КБР.

Салют также запустили в Прохладном, уроженкой которого является ставшая в Токио олимпийской чемпионкой прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

Российские спортсмены заняли пятое место в общем медальном зачете Олимпиады в Токио. В активе команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Ласицкене выиграла олимпийский турнир в Токио, преодолев планку на высоте 2,04 м. Спортсменке 28 лет, она является трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, что является рекордным достижением. Также в активе россиянки две победы на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы. В мае после возвращения в Москву из Лондона, где проходил очередной этап Бриллиантовой лиги, Ласицкене получила травму ноги на одной из тренировок, после чего длительное время восстанавливалась. 10 июля Ласицкене вернулась в прыжковый сектор, но ни разу до Олимпиады не смогла прыгнуть выше 2 м.