Минобороны России введет в строй 3 тыс. новых зданий и сооружений до конца года

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ планируют до конца года ввести в эксплуатацию три тысячи зданий и сооружений, сообщается в пресс-релизе министерства.

"С начала 2021 года специалисты ВСК Минобороны возводят в разных точках страны 4 000 объектов различного назначения. Запланирован ввод в эксплуатацию 3 000 зданий и сооружений. Более половины - 1 617 - уже построены и многие сданы под ключ", - сказано в сообщении.

Среди уже сданных объектов - "самый северный в мире бассейн на архипелаге Франца Иосифа в Арктике, новые места дислокации кораблей Каспийской флотилии в Дагестане, современное служебное жилье для десантников в Туле и подводников Тихоокеанского флота на Камчатке", говорится в пресс-релизе.

Военные строители реализуют и гражданские проекты. "В Крыму в рекордно короткие сроки проложены два водовода и создана современная гидротехническая инфраструктура, обновлен легендарный музейный комплекс в бухте "Балаклава". В Тульской области идет строительство крупнейшего онкологического центра. В Дагестане по программам "Образование" и "Демография" возводятся школы и детские сады, в Кызыле завершено строительство нового консультативно-диагностического центра", - информирует ведомство.

Отмечено также, что 1 сентября начнется учебный год в новых фондах старейшего в России кадетского корпуса в Омске. "Откроются спортивные комплексы ЦСКА, включая самый большой в Европе скалодромный центр. И это только масштабные социально значимые объекты, о которых можно говорить открыто", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, "каждый год от Калининграда до Курильских островов, от Крыма до Арктики в интересах Вооруженных сил вводится в эксплуатацию более трех тысяч различных зданий и сооружений. Это сопоставимо с советским периодом и является абсолютным достижением для новой России - с 1991 года". В ВСК заняты 30 тыс. специалистов, сказано в сообщении.