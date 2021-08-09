Авария на водопроводе привела к сокращению подачи воды в пять городов ЛНР

ЛУГАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Подача воды в пять городов Луганской народной республики (ЛНР) сокращена из-за аварии на магистральном водоводе, сообщил в воскресенье вечером Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу государственного унитарного предприятия ЛНР "Лугансквода".

"8 августа в связи с аварией на магистральном водоводе Д 1 000 мм "Алчевск - Петровское", которая произошла по причине гидравлического удара в трубопроводе от кратковременного обесточивания насосной станции, с 19:00 прекращена подача воды по данному водоводу", - говорится в сообщении.

В результате аварии сокращена подача воды в Алчевск, Перевальск, Петровское, Красный Луч и Антрацит.

В настоящее время специалисты проводят ремонтные работы для восстановления водоснабжения.