Дети соотечественников из 48 стран примут участие в программе Россотрудничества

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Молодежь из 48 стран мира приедет в понедельник в Москву в рамках учебно-образовательной программы Россотрудничества "Здравствуй, Россия!" Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства.

По словам руководителя Россотрудничества Евгения Примакова, дети-соотечественники "сохраняют свою связь с большой Родиной, они не должны быть оторваны от России". "Живое общение, интересные программы - все это для того, чтобы ребята чувствовали себя причастными к судьбе России", - сказал он.

"700 детей соотечественников в возрасте от 14 до 19 лет - победители конкурсов и олимпиад на знание истории и культуры России и русского языка, в течение недели будут посещать знаковые места Москвы и Московской области", - отметили в агентстве. Ребята встретятся с молодыми учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне и Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) в Жуковском, побывают на репетиции Московского симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина и в мастерской известного российского скульптора Леонида Баранова. Запланированы также встречи с ректором ГИТИСа Григорием Заславским и директором Государственной Национальной библиотеки Вадимом Дудой.

Как отметили в пресс-службе, о традициях и современности русской музыки расскажут гостям в Московском театре "Геликон-опера". Ребята побывают в городе-жемчужине Подмосковья - Коломне, в Пушкинском музее-заповеднике "Большие Вяземы", в кванториуме города Королев. Кроме того, программа предусматривает экскурсии в Государственный исторический музей, Музей Победы на Поклонной горе, Центр современного искусства "Винзавод", в Московский зоопарк, на ВДНХ и в парк "Зарядье".

Специально для участников программы "Здравствуй, Россия!" сыграет один из лучших своих спектаклей Большой московский цирк под руководством братьев Запашных. В театральный день гости посетят Московский театр им. Моссовета и увидят легендарный мюзикл "Иисус Христос - суперзвезда", а также рок-вечеринку "Пятница, 13" при участии Сергея Безрукова. Завершится программа настоящим Русским балом для всех участников в постановке Гедиминаса Таранды.