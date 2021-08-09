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Празднование дня коренных народов началось на Чукотке

В регионе пройдут, в частности, конкурсы на исполнение горлового пения, скороговорок и национальной кухни, театрализованные представления, ярмарки и мастер-классы

ТАСС, 9 августа. Празднование международного дня коренных народов мира началось в понедельник на Чукотке с конкурса исполнителей горлового пения. До конца месяца по всему региону пройдут концертные программы с обрядом благодарения, выступление фольклорных коллективов, книжные выставки, спортивные соревнования и чествование старейшин, сообщили журналистам в управлении по делам коренных малочисленных народов Чукотки.

"В понедельник [в поселке Эгвекинот на берегу Залива Креста] пройдут конкурсы на исполнение горлового пения, скороговорок и национальной кухни, ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и мастер-класс по изготовлению нарт <…> В Анадырском районе подготовлены мастер-классы по национальному языку и изготовлению чукотских сувениров, там же откроется фотовыставка "С объективом по Чукотке", состоятся театрализованные представления по мотивам чукотских сказок, конкурсы чтецов и викторины", - сказали в управлении.

В честь праздника в Чукотском районе запланирован конкурс национальных украшений. В селах Чаунского района пройдут мероприятия с приготовлением ухи и оленьего мяса. В Билибинском краеведческом музее будет работать выставка "Завораживающее искусство", на которой представлены изделия косторезного искусства.

Накануне праздника девяти жителям округа, представителям коренных малочисленных народов Чукотки, вручили федеральные и региональные награды.

На Чукотке живут представители таких коренных малочисленных народов, как эскимосы, эвены и чуванцы. Вместе они составляют около 7% населения региона. Сами чукчи - это четверть населения автономного округа.

Международный день коренных народов мира установлен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 23 декабря 1994 года.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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