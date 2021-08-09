В пострадавшем от лесного пожара якутском селе Бясь-Кюель начали расчистку территории

ЯКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Местные жители начали расчистку территории в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии, где накануне в результате сильного ветра и верхового пожара огонь перекинулся на дома и постройки. Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель главы Горного района Алгыс Стручков.

"Начаты работы по расчистке пострадавших домов силами местного населения, также будут привлекать технику и людей", - сказал Стручков.

Он отметил, что в понедельник в селе будет работать правительственная комиссия по восстановлению жилья. "Необходимая помощь оказывается [жителям], работает штаб по помощи пострадавшим жителям села совместно с министерством труда. Оказывается психологическая помощь", - добавил заместитель главы.

В пунктах временного размещения в райцентре Бердигестях находятся 33 человека. Всего из села было эвакуировано 211 человек, в самом селе находятся около 180 человек. В борьбе с огнем задействовано около 300 человек и 100 единиц техники. Идет окарауливание вокруг населенного пункта, ситуация, по словам замглавы, стабилизировалась.

Днем 7 августа в селе Бясь-Кюель, у которого действовали два пожара, верховой пожар из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки села через минерализованную полосу, в селе началась эвакуация. В райцентре Бердигестях открыли три пункта временного размещения. Пострадавших нет. Пожарным удалось отстоять 225 домов. Власти обещали отстроить сгоревшие дома за счет республиканского бюджета. По уточненным данным властей, 31 жилой дом не подлежит восстановлению.

Руководителем оперативного штаба по восстановлению инфраструктуры в селе назначен первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Бердников. Пострадавшим жителям направят выплаты, их детей отправят в детские лагеря, будет определен ущерб сельскохозяйственным предприятиям и личным хозяйствам по поголовью скота, возместят утрату заготовленного сена и скота.