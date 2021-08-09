В Крыму прогнозируют ливни с градом

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Спасатели предупредили о ливнях с градом и ветре до 25 м/с в ближайшие часы в Крыму.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие один-три часа и до конца суток 9 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", - сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС России по Крыму.

Крым дважды за лето пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.