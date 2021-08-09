Движение по федеральной трассе в Кабардино-Балкарии восстановили после схода селя

ТАСС, 9 августа. Движение по федеральной автодороге Прохладный - Баксан - Азау в Кабардино-Балкарии восстановлено после схода селевого потока на проезжую часть, говорится в сообщении управления МЧС по региону.

"По состоянию на 06:15 мск 09.08.2021 года, на 104-м км ФАД А-158 Прохладный - Баксан - Азау движение полностью восстановлено. Работы по очистке дорожного покрытия закончены, последствия схода селевого потока устранены ", - говорится в сообщении.

Сход селевого потока произошел в воскресенье вечером, из-за чего было перекрыто движение по федеральной автодороге. Объем селевой массы составил около 100 кубических м. Погибших и пострадавших нет.