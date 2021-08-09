Свыше 180 жителей пострадавшего якутского села получат выплаты

ЯКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Власти направят единовременные выплаты 185 жителям села Бясь-Кюель Горного района Якутии, где в результате лесного пожара пострадали дома и постройки. Об этом сообщила на брифинге заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

8 августа глава Якутии Айсен Николаев подписал распоряжение о мерах поддержки семей, утративших жилье в результате пожара в селе Бясь-Кюель. Согласно документу, каждому члену семьи, утратившей жилые помещения вследствие пожара, окажут единовременную материальную помощь в размере 30 тыс. рублей на приобретение товаров первой необходимости.

"Сегодня все списки составлены. Это 185 членов семей, на которых, соответственно, будет направлено по 30 тыс. рублей", - сказала Балабкина.

Для пожилых граждан будет организована санаторная реабилитация. Шестеро пожилых жителей села захотели ее пройти. Кроме этого, формируется группа из 10 детей старше восьми лет в лагерь "Орленок". Все организационные вопросы решаются, отметила Балабкина. Также восстановлены паспорта трем гражданам в кратчайший срок.

"В полном объеме составлены списки граждан, которые проживали там, со всеми потребностями, возникшими у граждан в связи с пожаром", - добавила Балабкина.

Днем 7 августа в селе Бясь-Кюель верховой пожар из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки села через минерализованную полосу, в селе началась эвакуация. В райцентре Бердигестях открыли три пункта временного размещения. Пострадавших нет. Пожарным удалось отстоять 225 домов. Власти обещали отстроить сгоревшие дома за счет республиканского бюджета. По уточненным данным властей, 31 жилой дом не подлежит восстановлению.

Пострадавшим жителям направят выплаты, их детей отправят в детские лагеря, будет определен ущерб сельскохозяйственным предприятиям и личным хозяйствам по поголовью скота, возместят утрату заготовленного сена и скота. В селе подано электричество, есть сотовая связь, возобновлена подача газа.