В ХМАО завершили вакцинацию бездомных от коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 августа. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа вакцинировали 100% бездомных, находящихся в учреждениях социального обслуживания. Об этом ТАСС сообщили в региональном департаменте социального развития.

"Депсоцразвития Югры была организована работа по вакцинации от COVID-19 получателей социальных услуг из числа лиц без определенного места жительства, находящихся в учреждениях социального обслуживания, негосударственных организациях, в том числе выявленных службой "Социальный патруль". В настоящее время все 100% из них привиты", - сказал собеседник агентства.

По данным региональных властей, за все время в Югру поступило свыше 552 тыс. комплектов вакцины от коронавируса. Привиты первым компонентом в ХМАО свыше 480 тыс. человек - более 63% от общего числа граждан, которые могут вакцинироваться. Завершили вакцинацию более 390 тыс. человек.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 8 августа общее количество заразившихся в регионе превысило 66,8 тыс., выздоровели 62,9 тыс. человек, умерли 978 пациентов. Культурные мероприятия в регионе разрешены с присутствием 25% зрителей, спортивные - с 50% болельщиков, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний, органных залов, разрешена при заполняемости залов не более чем на 50%. Режим самоизоляции с 1 апреля 2021 года для пожилых и беременных носит рекомендательный характер.